RMK kommunikatsioonispetsialist Kristiina Viiron täpsustas, et Järvamaal oli menukaim Kakerdaja loodusrada 16 500 külastusega.

RMK külastuskorraldusosakonna juhataja Marge Rammo sõnul on eestlaste seas üleüldine teadlikkus riigimetsa loodud puhke- ja liikumisvõimalustest aasta-aastalt kasvanud. Kui 2020. aastal oli RMK puhkevõimalustest teadlikke inimesi 90%, siis nüüdseks on see kasvanud 97%-ni.