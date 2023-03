Sada päeva jäänud: üle poolte tantsupeo piletitest on müüdud

Tantsupeo kolm identset etendust toimuvad reedel, 30. juunil ja laupäeval, 1. juulil Tallinna Kalevi keskstaadionil. Tantsupeo pealavastaja Agne Kurrikoff-Hermani sõnul kandub tantsupeo idee sildadest, mis aitavad leida meile omaseid väärtuseid. „Kasvades me loome ja kaotame sildu, mis meid ümbritsevaga suhestab. Sillad seovad meid nii esivanemate pärandi kui tänapäevaste koduste väärtustega, aidates noorel rajada oma teed ja kasvada õnnelikuks inimeseks,“ ütles lavastaja. Siit ka XIII noorte tantsupeo nimi „Sillad“. Laupäeval toimub Tallinnas Vabaduse väljakul ka tasuta rahvamuusikapidu, mida üldjuht Juhan Uppin kirjeldab nii: „Seekordse rahvamuusikapeo kontserdi pealkirjaks on “Päriselt”, mis viitab rahvamuusikapeo kesksele väärtusele – pärimusmuusikale ja samuti sellele, et noored on selles muusikas leidnud omale ühise keele ja tahavad päriselt pilli mängida. See tähendab olla ühelt poolt teadlik kultuuripärandist, teisalt aga loov ja vaba ning, mis kõige tähtsam, tunda sellest rõõmu.“