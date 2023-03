Kaspar Pokk avas kodulinnas heategevusliku näituse

Türi Kultuurikeskuse fuajees on kuni 10. aprillini näitusele seatud Kaspar Poki 24 kodulinn Türiga seotud fotot. Et need on pildistatud drooniga kõrgemalt, siis on need ka vast sedavõrra huvitavamad vaadata. „Pärast pikki tunde siinseid vaateid linnulennult nautides võin öelda, et ma orienteerun lennates juba paremini kui mööda kodulinna tänavaid liikudes," märkis Pokk. "Näitus Türi vaadetest, loodusest ja sümbolitest on suuresti sündinud siin ja praegu. Vaid üksikud fotod on oodanud oma õiget pildistamise aega ja värve."