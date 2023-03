Paide ja Türi inimesed pole koduomavalitsuste juhtimisega sugugi rahul

„Kaks üldist rahulolu näitajat on üldine rahulolu oma elukeskkonnaga ja rahulolu omavalitsuse pakutavate teenustega,“ ütles riigihalduse minister Riina Solman. „Uuringu tulemused näitavad, et Eesti elanike rahulolu oma elukoha elukeskkonnaga 100-punki skaalal on 73,5. Leidub piirkondi, kus see on madalam, kuid üldjoones on tulemus hea. Võrdluses 2020. aasta tulemustega on Eesti inimeste rahulolu tõusnud,“ rõõmustas minister.