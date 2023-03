Tarbja lapsed tõid taaskasutuse moelavale

Elevust oli laste seas enne etendust palju. Kes piilus, kas vanemad on juba kohal. Kes uudistas, kui palju rahvast on väikesse saali kogunenud. Suur töö rõivaste ette­valmistamisel oli küll juba tehtud, kuid tõeline julguseproov nendega võõraste inimeste ette astuda seisis alles ees. Ega siis kõik ole moelavale sündinud, liiati kipuvad jalad teiste pilkude all mitte sõna kuulama.