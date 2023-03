Ilmatark: kevad tuleb nagu Ameerika mägedel, soojaks läheb alles aprilli teises pooles

Saidla sõnas, et praegu on üleminekuaeg talvelt kevadele. Kevade saabumine ei ole olnud tänavu statistiliselt võrreldes eelnevate aastatega väga hiline, kuid pigem karm ja jahedavõitu. Ta tõi välja, et meri on praegu ääretult külm ja rannikul osaliselt veel jääs, mis on üks märke sellest, et mõnusalt soojad ilmad lasevad end veel oodata.