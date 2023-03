Arvamusfestival uueneb nii sisus kui vormis

Arvamusfestival on asunud teist aastakümmet käima uuenenud korraldusmeeskonnaga. Samuti ootab ees muudatusi nii sisus kui ka vormis. Et alanud on üheteistkümnenda festivali ideekorje, on õige aeg korraldajatelt küsida, mida huvitavat augustis meid ees ootab.