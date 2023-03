Telekaamerate ees välja öeldud unistus sai teoks

See kirjeldus pärineb veebruari keskel ETV eetris olnud saatest «Ringvaade», kus räägiti lahti Koeru hooldekeskuses elava abielupaari Reinu ja Kristeli lugu. Koeru hooldekeskus on nende kodu olnud üle veerand sajandi, sellest 15 aastat on nad olnud õnnelikult abielus.