Linnavalitsus astub elamupiirkonna arendaja rolli

Mõte tänava pikendusest pole iseenesest uus, seda näeb ette linna üldplaneering juba aastast 2002. Puuvilja läbimurde tarbeks on ringteele välja ehitatud juba ka mahasõit. Roheala on praegu jagatud kruntideks, millest osa kuulub riigile ja linnale, osa on eravalduses. Ala kogupindala on viis hektarit.