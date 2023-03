AGA MIS OLEKS KUI ⟩ Türi-Paide-Tapa raudteeliin ühendaks omavahel kõik suuremad Kesk-Eesti linnad

Riigihalduse ministri Riina Solmani sõnul ei saa tänaste trendide üle ülearu optimistlik olla. „Uuring ennustab, et Eestisse tuleb mõõdukalt rahvast küll juurde, ent see toimub enamasti sisserände ja vähemas osas tagasirände arvelt, samas kui me ise piisavat järelkasvu ei suuda tagada. See omakorda tähendab muutusi rahvastiku koosseisus – pilt muutub kirjumaks, eestlaste osakaal rahvastikus väiksemaks. Inimesed on koondunud juba praegu umbes 60% osas Tallinnasse ja Harjumaale, kuigi uuringute põhjal saadakse aru, et liikumine Tallinna suunal ei ole Eestile soovitud areng,“ rääkis minister.