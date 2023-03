KOOLITUSKESKUS VÕI MUUSEUM ⟩ Orina mõisa uus omanik avab oma plaane

Ametikoolitus OÜ, mida tuntakse kompentenstikeskuse Autosert kaubamärgi all, on kutseliste autojuhtide, nii veoauto-, bussi-, tõstuki- kui ka traktorijuhtide suurim koolituskeskus Eestis, mis tegutseb Tallinnas, Narvas, Tartus, Pärnus ja Kuressaares. Ettevõte otsis keskusele asukohta ka Kesk-Eestis. Aastas kasutab keskuse teenuseid üle 5000 kutselise autojuhi.

Ettevõtte juhatuse liige Lenno Põder selgitas, et Orina mõis on ideaalne koht, mida koolituskeskuseks arendada ja kus koolitusi korraldada. «Seal on juba ajalooline õhustik ja hõng, mis pakub põnevust ja annab lisaväärtust,» sõnas ta.