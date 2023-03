Autoentusiastid kavandavad suurt suvefestivali

Autohuviliste klubi Järvamaa Car Meeting esindaja Pärt Õlekõrs ütles, et tulemas kogu pere üritus, kus uudistamist ja meelelahutust jagub igale eale. «Põhjamaades on sellised autohobipäevad menukad. Tahame tava juurutada ka Järvamaal, et ühelt poolt anda võimalus nokitsejatele oma tööd näidata, teisalt tekitada inimestes tehnika vastu suuremat huvi,» selgitas ta.