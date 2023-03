Koeru õpilased tantsisid etenduses läbi 20 aasta

Kooli huvijuht Kirsika Ilmjärv ütles, et tantsuetendused on toimunud alates 2000. aastast. "Vahepealsetele koroona-aastad jäid vahele, kuid muidu on ettevõtmine toimunud järjepidevalt ning loeme seda üheks olulisemaks kooli traditsiooniks," lausus ta.

Nii nagu 20 aastat tagasi, nii algas ka see pidu kõige esimese tantsuetenduse sissejuhatanud pealavastaja Liidia Laidineni sõnadega: "Kell on 13.30 ja suud lähevad naksti kinni, sest algab tantsupäev. Esimest korda koeru kooli ajaloos tantsib terve kool, väljaarvatud muidugi need õpilased, kes ka harilikult tundidest puuduvad ja muidu laisad on. Aga enamus koolist on täna siin ja lööb kaasa ürituses, mille sarnas ma ei tea, et oleks ka vabariigis tehtud."