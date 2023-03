Suurte teatrite suveetendusi maakonnas ei näe

A. H. Tammsaare muuseum Vargamäel juhataja Reelika Räim ütles, et aastate jooksul on suvelavastusi olnud mitmelt teatrilt, sel aastal lõi muuseum käed Piibe teatriga. Ta usub, et koostöö kujuneb toredaks. Suurem ühisprojekt oli muuseumil ja Piibe teatril eelmisel sügisel, kui gümnasistidele etendus mitu korda lavastus «Mina, Sikenberg». «Võib-olla oleks võinud etendusi rohkemgi olla, reklaam jäi liiga viimasele minutile, aga need koolid, kes käisid, jäid väga rahule,» lausus Räim.