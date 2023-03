Kellele siis pannkoogid ei maitseks

Nad on pealinnas käies seda miskit teistmoodi saanud, ja ausalt – minipannkoogid viivad keele alla. Paides neid ju ei pakuta. Järelikult tuleb asi endal käsile võtta. Umbes sellise stsenaariumi järgi hakkas eeloleval suvel aastaseks saava ettevõtte SinuMinis tegevus Kätlin Viigandi ja Maarja­ ­Toomväli meenutuste järgi pisitasa lahti rulluma.

«See oli 2022. aasta kevadel, kui meil selline mõte tuli,» meenutab Kätlin. «Ja eks põhilised inspireerijad olid ikka lapsed. See tähendab, et mõtlesime, mis võiks olla see, mis lastele meeldiks ja mida Paides pole,» lisab Maarja kõrvalt.