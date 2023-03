Poiss, kes kallistas presidenti

Mida teeksite teie, kui satuksite täiesti ootamatult vastamisi Eesti Vabariigi presidendiga? Tõenäoliselt võtaks mõnel see kohtumine põlve veidi värisema, sest tegemist on ikkagi riigi esimese mehega. Ehk suudaks mõni teine end kiiresti koguda ja sirutaks riigipeale viisakalt terekäe. Võimalik, et vormistaks kiirelt ka paarilauselise tervituse. Kolmas ilmselt kohmetuks ja unustaks terekättki anda.