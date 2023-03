Hesburger jätkab renoveerimise lainel

Olulisel kohal on päikesepaneelide paigaldamine restoranidele, et luua võimalus pikaajaliseks taastuvenergia kasutamiseks. Samuti sõidavad Hesburgeri kaubaautod juba 95% ulatuses taastuvdiislil Neste MY Renewable Diesel™, mida toodetakse osaliselt nende restoranides kasutatud toiduõlist. Tulevikku vaadates on Hesburgeri eesmärk, et alates 2025. aastast hakkab 100% Baltikumi logistikast kasutama taastuvdiislit.