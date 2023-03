Liiga vara suletud siiber andis päästjatele tööd

Päästjad panevad inimestele südamele, et kütteseadme siibrit ei tohi liiga vara sulgeda. Enne siibri sulgemist kontrolli, et söed on täielikult kustunud. Vara suletud siibri tõttu tuppa imbuv nähtamatu ja lõhnatu ülimürgine vingugaas on tappev ja seda saab avastada ainult vinguanduri abil.