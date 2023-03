Paide bändipoiste esimene festivalikogemus päädis eriauhinnaga

Üles astusid Hanna Liisi Valdas, Egert Ninep, Samuel Erik Saatman, Herman Haamer (asendus Hillar Hanssoo põhikoolist) ja Hendrik Haamer. Nad esitasid kaks lugu - Paradoksi "Ära möödu must lähedadalt" ning The White Stripesi "Seven nation army". "Esimese looga soovisime edasi anda sõnumi, et kunagi ei tohi unustada, kust pärinevad meie juured," selgitas bändi solist Egert Ninep.