Türil keerati klassiruum pea peale

Noorte ettevõtlikkuse Järvamaa koordinaator Riina Hiob tõdes, et korjas idee üles Ida-Virumaalt, kus seda eelmisel aastal esimest korda rakendati. «Pea peale pööratud klassiruumi mõte on pakkuda õpilastele võimalust ise tundi läbi viia, mis tähendab ka tunni ettevalmistamist,» ütles Hiob. «See annab õpilasele hea kogemuse ning paneb teda õpetaja rolli teistmoodi suhtuma. Samuti annab see kogemuse õpetajatele.»

Projekti laiem eesmärk on rakendada koolides ja lasteaedades tänapäevast õpikäsitust. «Kui klassikalise õpikäsituse järgi jagab õpetaja õpilastele ühepoolselt teadmisi, siis uuem õpikäsitus keskendub rohkem õpilaste oskuste parandamisele ja nende rolli suurendamisele õppeprotsessis. Faktidest olulisem on õpetada lastele koostööd, analüüsimist, tervikpildi nägemist, probleemide lahendamist,» selgitas Hiob. Uus õpikäsitus lähtub õpilasest ning tema oskustest. «Ei kehti enam see, et kõik õpilased on ühe pulga peal ja kõiki mõõdetakse ühtemoodi. See ei toimi,» tõdes ta.