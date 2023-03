Algas kandidaatide esitamine Järvamaa aasta ema konkursile

Sobiv kandidaat on Järvamaal elav naine, kes on pühendunud ja väärikas ema ning kõigile eeskujuks. Kandidaate võivad üles seada kõik, kes on märganud häid ning tublisid Järvamaa emasid.Ettepanekud märgusõnaga „Aasta ema" tuleb saata e-posti aadressile merje.mihkelsaar@naiskodukaitse.ee või viia paberkandjal Järva maleva staapi Väike-Pärnu 6b, 72211 Türi.