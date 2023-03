Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Eelmisel nädalal algas kalendrikevad ning nädalaga jõudsalt sulanud lumekord on paljastanud kõik selle, mis talvel seal all peitus. Tänavad ja teed on täis liiva, killustikku ning sügisest leheprahti, kõigest muust rääkimata. Maakonnakeskuses Paides algasid esimesed kevadised koristustööd eelmisel nädalal, kevadpealinnas seisavad need alles ees.

* Järvamaa koolid ja lasteaiad said eile esimest korda proovida, kuidas oleks, kui lapsed ise on õpetaja rollis ning jagavad teadmisi kaasõpilastele, rühmakaaslastele või koguni õpetajatele endile. Pea peale pööratud klassiruumi projekt jõudis Järvamaale teise maakonnana Eestis, teemanädal kestab õppeasutustes kuni neljapäevani.

* Sel suvel näeb Mäo reisiterminali parklas ja lähiümbruses suurt autohuviliste festivali JMC Sumfest, mis toob päevavalgele kõikvõimalikud motoriseeritud haruldused, mis on seni garaažinurgas peidus seisnud. Põnevust lisavad autode drifti-, limbo-, lärmi- ja rehvikulutusvõistlused. Autohuviliste klubi Järvamaa Car Meeting esindaja Pärt Õlekõrs ütles, et tulemas on kogu pere üritus, kus uudistamist ja meelelahutust jagub igale eale. «Põhjamaades on sellised autohobipäevad menukad. Tahame tava juurutada ka Järvamaal, et ühelt poolt anda võimalus nokitsejatele oma tööd näidata, teisalt tekitada inimestes tehnika vastu suuremat huvi,» selgitas ta.