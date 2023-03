Järvamaal karuga kohtunu: see oli kindlasti üheks kordumatuks elamuseks mu elus

Noor karu paar päeva tagasi suplust tegemas. Foto on jäädvustatud Järva vallas.

Käes on karude talveunest virgumise aeg. Mitmel pool Eestis on juba karu tegevusjälgi märgatud ning kuigi karu on inimpelglik ning pigem öise ja varjulise eluviisiga kiskja, trehvavad inimesed vahel ka nendega kokku. Loodushuviline Sirle Eelma nägi ootamatult mõmmikut ühes Järva valla metsas ning tal õnnestus loomast terve seeria piltegi teha.