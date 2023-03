Hea eeskuju: ettevõte maksab iga rattaga tööl käidud päeva eest preemiat

„Maksame kolm eurot lisatasu iga päeva eest, mil töötaja rattaga tööle tuleb. Ja seda sõltumata sellest, kui kaugelt töötaja tööle tuleb või mis ilmastikuolud väljas parasjagu on. Teadvustame, et tegu pole summaga, mis paneb töötajaid oma seniseid liikumisharjumusi kategooriliselt muutma. Aga see polegi tegelikult eesmärk – meie pakutav pisike boonus vürtsitab meie tööelu, loob teatavat võistlusmomenti kolleegide ja iseendaga ning võimaldab teha endale igapäevase rattasõiduga pisike kingitus,“ sõnas Maidla.

Ettevõtte juhi sõnul on uue motivatsioonisüsteemi loomise eesmärk tõmmata veelgi selgem võrdusmärk ettevõtte sisekultuuri ja avalike sõnumite vahele. „Kutsume alati inimesi üles eelistama igapäevase liiklusvahendina ratast, räägime, et ratas on turvaline ja tervislik valik igal aasta-ajal. Tahame, et meie meeskonnaliikmed oleksid nende sõnumite kõige ehedamaks tõestuseks. Igaüks, kes oma käitumisega meie sõnumeid kinnitab ja oma hea eeskujuga ühiskonnas muutust tekitada aitab, väärib selle eest ka preemiat,“ selgitas Maidla.