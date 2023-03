Lindude uhked korterid leidsid omale kohad

Pesakastide ehitus sai teoks kohaliku omaalgatuse programmi toel. Kogukonnajuht Arto Saar meenutas, et lisaks pesakastidele valmis tookord ka hulga istepinke, sööduseinu ja muud tarvilikku jalgpalli maastikule.

Saar märkis, et täna oligi paslik hetk pesakastidele viimaks uued asupaigad leida. Ta viis need Paide linna lasteaedadesse ja koolidesse, kus need tänulikult vastu võeti ning nüüd lindudele pesapaiga pakkumise kõrval ka meie laste loodushuviharidusele kaasa hakkavad aitama.