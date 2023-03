Omavalitsusi paneb muretsema toimetulek

„Maapiirkondades rahvastik väheneb, ligi pooled inimestest on juba koondunud elama Tallinnasse ja Harjumaale, kus on tasuvamad töökohad, rohkem teenuseid, paremad liikumisvõimalused teede-ühenduste näol. Eesti pered liiguvad maalt jätkuvalt Suur-Tallinnasse ning ka Tartusse ja Tartu ümbrussesse,“ nentis ta. „Samal ajal on maaomavalitsused hädas maksumaksjate arvu kaoga ning on selge, et omavalitsuste tulubaas peaks väheneva rahvaarvu ja samaväärsete teenuste hulga puhul pigem suurenema. Hajaasustuses elamiseks on tarvis vähemalt 30 km raadiuses sarnaseid teenuseid nagu linnakeskkonnaski ehk elementaarseid võimalusi elamiseks,“ tõi minister välja.