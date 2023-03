kood/Jõhvi ja Järvamaa sõlmisid kokkuleppe IT-kooli loomiseks Paidesse

Kood/Jõhvi koolijuht Elle-Mari Pappel-Näks ütles, et kood/Järva on esimene kolmest filiaalist, mis on oma loomisprotsessiga jõudnud kogukonnale tutvustamise faasi. «Kood/Jõhvil on algusest peale olnud eesmärk laieneda ka mujale Eestisse ning täna saame välja öelda, et kolm uut õppekohta on meil kavandatud Paidesse, Võrru ja Pärnusse,» rääkis Pappel-Näks. Ta lisas, et asukohtade valikul oli määrav ka see, kui palju kohalik kogukond on valmis kooli rajamisse panustama. «Me otsisime toredaid koostööpartnereid, kes ka ise oleksid nõus kooli rajamise nimel aktiivselt tegutsema. Järvamaa ja Paide on üks neist. Tundsime, et meie väärtused ja arusaamad klapivad ning suhtlemine on olnud avatud. Meil on kokkuleppe üle väga hea meel,» tunnustas koolijuht.