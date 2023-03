Paide teater avalikustas uued meeskonnaliikmed

Mart-Matteus Kampus on režissöör, stsenarist ja teatritegija. Ta on lõpetanud Royal Central School of Speech and Drama magistriprogrammi näitekirjanduse ja stsenaristika erialal Londonis. Kampuse looming tegeleb maagilise realismi ning psühholoogilise õudusega, isolatsiooni ja võõrandumisega ning Ida-Euroopa mõtteviiside ja kultuuri uurimisega.