Eestlane on rääkinud: rong on jätkusuutlikuim transpordivahend

Euroopa Keskkonnaagentuuri hinnangul toodab rong reisija kohta 14 grammi kasvuhoonegaasi emissioone inimese kohta kilomeetris. Võrdluseks on keskmine autokasutuses eritatav süsinikuemissioon inimese kohta kolm ja bussitranspordil lausa ligi viis korda suurem. "Kõik Elroni elektrirongid kasutavad 2021. aastast vaid rohelist energiat ning ka meie uued rongid saavad olema just keskkonnasõbralikud elektrirongid. Meie eesmärk on pakkuda reisijale maksimaalselt head teenust. Kui linnadevahelises liikluses on täna küll teatud reisidel istekohtade saadavus kriitiline, siis üldine reisijate arvu kasv ning rongide suurem täituvus on just see, mis teeb rongiliikluse keskkonnasäästlikuks“ selgitab Elroni liikluskorraldusjuht Margus Õun ettevõtte lisapingutusi jätkusuutlikkuse vallas.