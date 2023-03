Kultuuri- ja kaubandustöötajad vahetavad kohad

Seda plaani on kahe maja rahvas tasapisi veeretanud juba mõned aastad, ent vahepealsed ajad ei soosinud koroonaviiruse tõttu just kokkusaamisi ning üritusi. Nüüd aga enam piiranguid pole ja seega otsustatigi tänavusel naljapäeval mõte teoks teha. «Kuna meil on Konsumiga pikad sõprussuhted – meie käime seal ostmas ja Konsumi inimesed meie majas üritustel –, sai selline mõte välja käidud ja Konsumis oldi ettevõtmisega nõus,» selgitas kultuurikeskuse direktor Ülle Välimäe ja lisas, et kuigi läbi on räägitud, kuidas laupäev suures plaanis välja nägema hakkab, on kultuurikeskuse töötajatel väike ärevus hinges – kas saavad ikka hakkama?