Järva valla volikogu otsustab täna Järva-Jaani gümnaasiumi saatuse

Täna toimuval Järva valla volikogu istungil on päevakorras mitu haridusasutuste ümberkorraldamisega seotud eelnõu. Kui volikogu need heaks kiidab, alustatakse järgmisel õppeaastal Järva-Jaani gümnaasiumi järkjärgulise muutmisega põhikooliks. Samuti kavatsetakse Põhja-Järva haridusvõrk ümber korraldada nii, et sinna tekib 1. septembrist üks kolme tegevuskohaga põhikool ning üks nelja asukohaga lasteaed.