Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Kolmapäeval avati üle mitme aasta Paide endise restorani uksed. Küll mitte toidu nautimiseks, vaid selleks, et anda ametlik stardipauk Kesk-Eesti innovatsioonikeskuse loomisele endises kaubakeskuse hoones Paide keskväljakul. Ühtlasi andsid mittetulundusühing Tehnoloogiakeskus ja sihtasutus Järvamaa ühiselt teada, et sõlmisid hea tahte kokkuleppe Kood/Järva IT-kooli rajamiseks Paidesse. Kool peaks Paides uksed avama 2025. aastal.

* Neljapäeval toimuval Järva valla volikogu istungil on päevakorras mitu haridusasutuste ümberkorraldamisega seotud eelnõu. Kui volikogu need heaks kiidab, alustatakse järgmisel õppeaastal Järva-Jaani gümnaasiumi järkjärgulise muutmisega põhikooliks. Samuti kavatsetakse Põhja-Järva haridusvõrk ümber korraldada nii, et sinna tekib 1. septembrist üks kolme tegevuskohaga põhikool ning üks nelja asukohaga lasteaed.

* Eeloleval laupäeval Türi kesklinna Konsumisse suunduvad ostlejad ei panegi tõenäoliselt tähele, et kaupluses midagi teisiti oleks. Leiba-saia saab ikka harjumuspärasest kohast, piima ja juustu ning kõiki teisi kaubaartikleid ka. Aga midagi on siiski teisiti, kui selgub, et riiulite vahel või nutikassas askeldavad täiesti uued inimesed. 1. aprill on teistmoodi päev nii Türi Konsumis kui ka kultuurikeskuses, sest majade vahel peetakse maha sõpruskohtumine ja seda mitte spordiplatsil, vaid poerahvas paneb end ajutiselt proovile kultuuritöötaja ametis ning vastupidi.

* Kultuuriminister allkirjastas detsembris käskkirja, mida täht-tähelt järgides peaksid Paide linna elanikud nüüd peenra tegemiseks ja lillede istutamiseks muinsuskaitselt eriluba nõutama. Aprillinali? Kaugeltki mitte – sama saatus ootab veel tervet rida Eesti vanemaid asulaid. Paide rahvast tabas detsembrikuus üllatus: kultuuriminister andis välja käskkirja, millega võeti Paide linn arheoloogiamälestisena kaitse alla. Paide linna asukoht pärineb vähemalt 13. sajandist ning sestsaati on inimesed seal ikka oma elu elada saanud. Muinsuskaitseameti ja kultuuriministeeriumi käskkirjaga tehti sellele nüüd lõpp. Riigiasutused ajavad vastu ja ütlevad, et käskkirja ei tohiks lugeda täht-tähelt, vaid hoopis nii, nagu nemad seda mõtlevad ehk et inimesed võivad rahulikult oma elu edasi elada.