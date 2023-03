Tartus esietendub Paide teatri endiste trupiliikmete ühislooming

Trupi ühisloomingul põhinev lavastus räägib sellest, kuidas seltskond häid sõpru kohtub üle pika aja, et lihtsalt koos olla. Istutakse laua taha, et anda õhtule hea avapauk, meenutada minevikku ja rääkida olevikust, tunda koosolemisest rõõmu ja lihtsalt olla. Ent midagi on valesti. Üks koht laua taga on tühjaks jäänud. Keegi on puudu.