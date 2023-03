Aprill toob kaasa sinilillekampaania

"Aprill on veteranikuu ja sel puhul sinilille kandmisest on nüüdseks saanud 10aastane traditsioon, millega väärtustame veteranide panust Eesti kaitsmisel. Üle 25 aasta on Eesti kaitseväelased ja kaitseliitlased teeninud maailma kõige keerulisemates paikades, et tagada rahu ja hoida liitlassuhteid, mille väärtust oskame täna hinnata rohkem kui kunagi varem. Veteranikuu annab kõigile võimaluse näidata, et hoolime neist, kes on andnud hindamatu panuse selleks, et me kõik saaksime ennast turvalisemana tunda," ütles kaitseminister Hanno Pevkur, kutsudes kõiki eestimaalasi kandma sinilillemärki.