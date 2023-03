Vabadussõja mälestusmärke tutvustava koguka teose üks kolmest autorist on järvalane

Koguteose väljaandja on vabadussõja ajaloo selts, koostaja Mati Strauss ning selle autorid on veel Ain Krillo ning Türi fotograaf ja vanade fotode koguja René Viljat. Viljati sõnul on nad autoritena kõik Eesti eri otstest, koostaja Mati Strauss elab Keilas ning Ain Krillo Võrus. Mehi ühendab tõik, et nad on vabadussõja temaatika uurimisega tegelenud viimased 40 aastat.