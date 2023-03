Järva vallas Kukevere külas kasvab keset põldu üks tavaline vahtrapuu, mida suur osa Eesti inimesi teab ja tunneb. See vaher on sagedane taustapilt Eesti rahvusringhäälingu ilmauudistes ja hommikuprogrammis «Terevisioon». Vahtra kuulsuse taga on sellest 300 meetri kaugusel elav loodusfotograaf Ain Paloson, kes on koos puuga püüdnud piltidele aastaaegade ja loodusnähtuste ilu.

Ain Paloson ütles, et puu on ikka puu. «See on täitsa tavaline vaher, mis mulle teadmata põhjusel on jäänud üksi keset põldu tee äärde kasvama,» lausus ta. «Olen isegi mõelnud, et huvitav, miks see seal üksinda seisab. Kui vana see puu olla võib, pole mul aimugi. Tean vaid, et nii kaua kui mina olen Kukeveres elanud, on see seal alati olnud.»