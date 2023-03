Nobedad näpud panid mõisaaknad elama

Hea oli, et Laupa mõisahärra von Taube mässuliste poolt 1905. aastal maha põletatud mõisahoone asemele uut planeerides usaldas arhitekti, kes andis talle kaheksa aastat hiljem üle uue, uusbarokse mõisahoone võtmed. Laiu topeltklaasidega aknaid planeeris arhitekt Jacques Rosenbaum häärberile palju ning 110 aastat hiljem on neist ka topelt rõõmu. Sest kuidas oleks võimalik moodsate plastakende vahele ära mahutada talvine muinasjutt? Ei kuidagi! Laiade aknalaudadega mõisaaknad on selleks aga just kui loodud.