Omavalitsuste liit lõpetas tegevuse

Otsustama hakati olulist küsimust, kas kõik siinsed omavalitsused peaks seljad kokku panema ja moodustama ühistegevuseks omavalitsuste liidu. Ajaleht kirjutas, et liidu moodustamine läks libedalt, üksnes Türi linn võttis natuke mõtlemisaega, sest Paide ja Türi linna juhid kartsid, et maamehed haaravad loodavas liidus jämedama otsa enda kätte. Kahe linna esindajad tegid ettepaneku, et nemad on valmis suuremat liikmemaksu maksma, kuid selle eest tahavad saada ka rohkem hääleõigust. Lõpuks otsustati siiski võrdse liidu kasuks, kus maks ja esindatus on kõigil ühesugune.