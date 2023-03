Aasta tagasi märtsi lõpus olid Eesti kaupluseketid ühed esimesed, kes pakkusid sõja eest pakku tulnud ukrainlastele tööd. Paljud neist on kaupluseriiulite vahel ja lettide taga askeldamas praegugi ning on saadud võimaluse eest ülimalt tänulikud.

Paide Selveris töötab praegu viis Ukrainast pärit naist, kaks neist ongi seal olnud juba aasta. Paide Selveri juhataja Kristi Nõmm täpsustas, et aasta jooksul on ta tööle võtnud kokku kaheksa Ukrainast tulnud töötajat, kuid kolm neist on praeguseks juba lahkunud. «Kaks on läinud tagasi Ukrainasse ja üks edasi Kanadasse,» täpsustas ta. «Varsti lahkub üks veel, kuid tema jääb Eestisse ja hakkab kodus peagi sündivat last kasvatama.»