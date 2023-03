Türil napib lasteaiakohti

Vallavanem Sulo Särkinen tõdes, et lasteaiakohtade puudus on terav ning probleemi lahendamine on lähiaja üks tõsisemaid väljakutseid. Särkinen, kes alles kinnitati vallajuhi ametisse, tõdes, et peab end veel teemaga kurssi viima, kuid kindlasti tuleb sügiseks olukord kuidagi lahendada. «Probleem on olnud üleval juba terve aasta, kuid kahjuks pole seda seni ära korraldada suudetud,» märkis Särkinen.

Türi abivallavanem Elar Niglas tõdes samuti, et lasteaeda soovijatest on tekkinud üsna pikk järjekord ning probleem on just Türi linnas. «Maapiirkondades saame praegu hakkama,» kõneles Niglas, andes mõista, et ka seal on lasteaiakohtade täituvus pigem kõrge.