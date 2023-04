Öösel maha sadanud lumi karjalaskepäeva ei nurjanud

Tänapäevastes suurfarmides on lehmad aastaringselt laudas ja vanarahva kombeid pole võimalik täita. Eesti üks suuremaid piimakarju asub Väätsal, kuid hoolimata sellest, et Väätsa Agro lehmad täna lumistel karjamaadel ei patseerinud, võis sealkandis veiseid siiski näha. Kohe Väätsa külje all, Pala külas, oli karjamaal üle poolesaja veise.