Korter asub viiekorruselises elamus viiendal korrusel. Korteris on esik, köök, kaks tuba, WC ja vannituba. Korteris on PVC aknad, tsentraalne vesi ja kanalisatsioon. Üldine seisukord on hea. Eluruumi üldpind on 37,30 ruutmeetrit. Juurdepääs majale on hea.