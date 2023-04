Ajakeskus Wittenstein kutsub klaverimuusikat nautima

Esinema tuleb Kadri-Ann Sumera, kes on üks Eesti mitmekülgsemaid ja kuulsaimaid pianiste. Kontserdil kõlab Rudolf Tobiase, Ester Mägi, Mart Saare ning Lepo Sumera kustumatu looming. Kontsertõhtu algab Vallitornis kell 16.00.

Rudolf Tobiase sünnist möödub tänavu 150 aastat. Võib öelda, et koos Tobiasega sündis ka eesti professionaalne muusika. Just Tobiase loodud on Eesti esimene keelpillikvartett, esimene sümfooniline teos, klaverisonaat ja -kontsert, oratoorium ja palju muud. Suure Bachi ja Beethoveni austajana püüdles ka tema oma muusikas igavikulise, suurejoonelise, monumentaalse poole. Ometi ei puudu tema loomingus ka kergem, muretum, salonglikum pool.