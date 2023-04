XIII noorte suvisele tantsupeole „Sillad“ pääses Järvamaalt 29 rühma. Peo Järvamaa kuraatori Eva Linno sõnul tähendab see vaid üht - suupeole saavad esinema sõita kõik eelproovides osalenud maakonna rühmad. Peole pääsenute seas on ka kaheksa pererühma, mida on kõigi maakondade peale kõige rohkem.