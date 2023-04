Kelmid kogusid heausklikelt üle 1,5 miljoni euro

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo juhi Urmet Tambre sõnul on olukord murettekitav, sest inimesed kaotavad kelmidele järjest rohkem pea kogu oma raha. „Selle aasta algusest on kelmid muutunud väga aktiivseks ja kasutavad üha keerulisemaid võtteid inimeste raha välja petmisel. Kelmide ohvriks langemist saab aga vältida – ei jaga teistele oma Smart-ID, Mobiili-ID ja ID-kaardi paroole ega sisesta neid kellegi teise palvel. Tuletan meelde, et PIN2 on digitaalne allkiri ja see on sama, kui panna allkiri paberile,“ ütles politseinik.