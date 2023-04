Tikupoiss saab omale venna

„Tegu on meie seni suurima investeeringuga tanklamaastikul, sest tahame olla palju enamat kui tankimispeatus,“ ütles Alexela tegevjuht Aivo Adamson. „Eesti ühe tihedama liiklusega asukoht lubab pakkuda kliendile kiire ampsu kõrval ka restoranitasemega toitlustust, suure valikuga toidu- ja esmatarbepoodi ning lisaks traditsioonilistele kütustele ka tulevikukütuseid,“ märkis Adamson. „Peatselt võiks olla üks selline tankla Eesti iga põhimaantee ääres,“ viitas Adamson, et Tartu maanteel Paia ristis on Tikupoisina tuntud kontseptsioon end hästi õigustanud ja edukas.“