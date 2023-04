Türi vald oli üks esimesi, kus on üldplaneeringus (kinnitati eelmise aasta novembris) eraldi määratletud taastuvenergia arendamiseks sobilikud alad. Selle järgi on Türi vallas potentsiaalseid tuuleparkide alasid kokku 1819 hektarit, millest RMK maal asub 627 hektarit.

Detailplaneeringud algatatakse kolmel alal, neist kahel on RMK detailplaneeringu üks algatajatest. Ühe tuulikupargi (Kädva ehk ala A) planeeringuala on umbes 795 hektarit, sellest RMK maad on 178 hektarit. Teise (Lungu ehk ala B) planeeringuala on 779 hektarit, sellest RMK maad on 326 hektarit. Tuulikute täpsed asukohad ja nende lõplik arv selguvad planeeringu käigus.