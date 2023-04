Kuigi Paide Viking Window pakkus lõppenud hooajal põnevaid mänge, määrasid lõpuks meeskonna saatuse kaotused. Praeguse seisuga on meeskond esiliigast välja kukkunud.

Eelmisel neljapäeval pidas Paide Viking Window korvpallimeeskond esiliiga põhiturniiril oma viimase mängu, millest sõltus, kas on võimalik pääseda edasi sõelmängudesse kaheksa tugevama hulka või mitte. Kaheksapunktine kaotus Audentese spordigümnaasiumile tähendas, et meeste esiliiga hooaeg on läbi ja meeskond võib ka liigast välja kukkuda.