Kaitseväe üksus siirdub välisoperatsioonile Iraaki

„Meie üksuste osalemine välisoperatsioonidel on andnud tugeva panuse Eesti headesse suhetesse ning koostegutsemisvõimesse liitlastega. Panustamine kogu Euroopat ja läänemaailma puudutavate probleemide lahendamisse näitab Eestit professionaalse ja tõsiseltvõetava liitlase ning usaldusväärse partnerina, kes tuleb ise ja kellele tullakse ohu korral appi,“ ütles kaitseväe juhataja kindral Martin Herem. „Liitlased tegid meile üksuste Iraaki saatmise ettepaneku ligi kaks kuud tagasi ning täna oleme olukorras, kus sõdurid lõpetavad väljaõpet ja on valmis välja lendama. See on tunnistuseks kaitseväe kiirusest ja paindlikkusest ning meie sõdurite tugevast ettevalmistusest asuda kiirelt täitma neile püstitatavaid ülesandeid.“