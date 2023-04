PILDID ⟩ Ultramoodsad jalgpallivormid jõudsid Türile

Türi kunstmuruväljakul andis spordivarustuse müügiga tegeleva ettevõtte iSport eestvedaja Aleksander Saharov jalgpallimeeskonna inimestele üle uued mänguvormid.

Türi Ganvixi eestvedaja Vitali Gansen selgitas, et nad said omavahel kokkuleppele, et Saharovi firma on sellel aastal nende mänguvormide toetaja. „See toetus tähendab, et tervele meeskonnale antakse üle mängukomplektid- särk, püksid ja kedrad,” selgitas ta. „Samuti saab särgi ja püksid ka väravavaht.”

Gansen lisas, et iga kahe-kolme aasta tagant on nad mänguvormi muutnud. „Nüüd on nii, et musta-valge triibulise vormi asemel hakkame mängima lipuvärvi sinises särgis nagu koondisel ja mustades pükstes,” avaldas ta. „Sellise muudatuse kooskõlastamiseks andsin esmalt teada alaliidule ja edaspidi peame vaatama, millises vormis meie vastased mängivad. Kui sinises, siis on olenevalt sellest, kas ollakse võõrustajad või külalised, tuleb teist värvi särkides mängida. Kõik on meil nüüd nagu professionaalsetel satsidel, vormid on koos nimede, numbrite ja toetajate logodega.”